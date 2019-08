Jon Favreu rivela se vedremo o meno Boba Fett in The Mandalorian

Continuiamo a parlare dell'attesissima ed elettrizzante The Mandalorian di Jon Favreau, prima serie originale live-action dedicata all'universo di Star Wars che è stata presentata con un esaltante trailer ufficiale in questi giorni sul palco del D23 di Anaheim, accendo l'entusiasmo di intere schiere di fan.

Come sappiamo anche grazie alla nuova timeline ufficiale di Star Wars, The Mandalorian sarà ambientata diversi anni dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi, tra gli eventi dell'ultimo film della trilogia originale e l'inizio della nuova con Il Risveglio della Forza, anche se molto più a ridosso di tutti gli avvenimenti del film del 1983. L'Impero è ormai collassato e un cacciatore di taglie mandaloriano (Pedro Pascal) si muove ai confini della Galassia, in cerca di missioni e criminali da catturare.



La razza dei mandaloriani è una delle più amate dell'universo Star Wars: guerrieri da generazioni che indossano le iconiche armature dalle quali si separano difficilmente. I più famosi sono Jango Fett, Boba Fett e Pre Vizsla, anche se Boba fu il primo ad essere introdotto e anche uno di quei personaggi molto apprezzati ma sfruttati meno del previsto, tanto che i fan vorrebbero in qualche modo rivederlo in azione, anche se Jon Favreau sembra aver confermato che non si rivederà in The Mandalorian:



"Boba Fett non è uno dei personaggi nuovissimi... C'è questo periodo di 30 anni di storia che non è mai stato esplorato, tranne che nell'Universo Esteso. Ci interessa più questo, la novità".



The Mandalorian è atteso su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre, con l'uscita degli episodi prevista a cadenza settimanale.