Jon Hamm e la divertente storia sul nudo integrale visto in Fargo 5

Durante la sua ultima partecipazione al Jimmy Kimmel Live, Jon Hamm ha raccontato il retroscena della sua chiacchierata scena di nudo integrale nella quinta stagione di Fargo, che ha appena debuttato su Sky. Hamm, grande fan della serie, interpreta lo sceriffo Roy Tillman, psicotico e assassino e che si considera uno "sceriffo costituzionale".

Nel corso del secondo episodio della stagione, il personaggio interpretato da Hamm - mentre fuma una sigaretta, ovviamente (chi ha visto Mad Men capirà...) - è protagonista di una scena in una vasca idromassaggio mentre è a colloquio con due agenti dell'FBI che cercano di estorcergli informazioni.

Nel tentativo di intimidire le forze dell'ordine in visita, il personaggio di Hamm esce dalla vasca, mostrando il suo sedere nudo gli spettatori a casa ed esponendo quindi gli attributi agli agenti dell'FBI. La scena di nudo non è stata un grosso problema per Hamm, ma l'attore ha raccontato il suo retroscena.

"Pensavo di avere una clausola nel mio contratto che diceva: 'Le scene di nudo vanno bene, ma le scene di nudo al freddo non vanno bene'. Io sono più un tipo da scene di nudo al caldo", ha scherzato Hamm con Jimmy Kimmel. A proposito, sapete in che ordine guardare le stagioni di Fargo?

La serie è ambientata in Minnesota e in North Dakota, ma le riprese si svolgono nella freddissima Calgary, in Alberta, dove le temperature possono scendere facilmente di parecchi gradi sotto lo zero. Tuttavia, la clip che conteneva la scena di nudo mostrata durante il late show ha entusiasmato non poco Hamm.

"Non sapevo che il mio sedere apparisse così con tutti quei pixel", ha commentato. "È strano. Mi sono guardato allo specchio e ho pensato: 'Wow, è davvero pixelato'". Kimmel era curioso di sapere cosa stessero guardando gli agenti dell'FBI quando il suo personaggio è uscito dalla vasca, così Hamm, con tanto di sorrisetto, ha dato una risposta che non lo ha deluso.

"La gloria della creazione di Dio", ha scherzato. "Quello e un calzino color carne che ti stringono attorno. Non è stato piacevole. Niente di tutto questo è stato piacevole".