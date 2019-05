Jon M. Chu approda ufficialmente alla 20th Century Fox TV

Il regista Jon M. Chu è approdato ufficialmente alla 20th Century Fox TV. Secondo quanto riporta Deadline, il regista di Crazy Rich Asians ha firmato un importante accordo quadriennale con lo studio televisivo. Nessun ulteriore dettaglio è stato divulgato ma voci parlano di un contratto molto importante anche a livello economico.

L'accordo prevede che Jon M. Chu si occupi dello sviluppo, della produzione esecutiva e forse anche della regia di diversi nuovi progetti che potrebbero portarlo nuovamente dietro la macchina da presa.

"Durante tutta la mia carriera cinematografica ho avuto la fortuna di lavorare in molti ambiti, dalla danza alla musica, all'azione, alla commedia romantica, al documentario, al dramma e oltre, quindi per me, in quanto narratore, è stato fondamentale trovare un partner televisivo che abbia gli stessi interessi e che voglia rompere gli schemi con nuove prospettive e storie che rappresentano le diversità del mondo in cui viviamo" ha dichiarato Chu in una nota.



Questo accordo si aggiunge alla moltitudine di progetti che Jon M. Chu ha attualmente in fase di sviluppo. Tra questi la storia del salvataggio di una grotta thailandese per Netflix, la serie tv Prima del buio per Apple TV+, il film In the Heights basato sul musical di Lin-Manuel Miranda e l'atteso sequel di Crazy Rich Asians, intitolato China Rich Girlfriend.

Ricordiamo che in seguito all'acquisizione della Fox da parte di Disney, alcuni film Fox sono stati scartati.

Warner Bros. sta sviluppando da agosto il sequel di Crazy Rich Asians, che sarà diretto ancora da Jon M. Chu.