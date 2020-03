Jon Seda ritorna a NBC per il pilot di La Brea, nuova serie drammatica

Secondo quanto riportato su Deadline, NBC ha commissionato il pilot di una nuova serie drammatica intitolata La Brea e che vedrà il coinvolgimento da protagonista di Jon Seda, che così farà il suo ritorno sul network americano.

L'attore, infatti, è stato una colonna delle serate di NBC in quanto protagonista per sei stagioni di Chicago P.D., serie che ha lasciato dopo sette anni la scorsa primavera (era anche in Chicago Fire e Chicago Justice). Dato che i fan si erano affezionati molto al suo personaggio, NBC fece di tutto per cercare di trattenerlo o riportarlo al proprio ovile.

In La Brea, scritto da David Appelbaum e diretto da Thor Freudenthal, quando un'enorme voragine si apre misteriosamente a Los Angeles, separa in due un'intera famiglia, dividendo la madre e il figlio dal proprio padre e dalla figlia. Improvvisamente, una parte di questa famiglia si ritrova catapultata in un mondo primordiale insieme a un nutrito gruppo di sconosciuti; insieme dovranno cercare di sopravvivere e scoprire il mistero su dove si trovino e su come ritornare a casa.

Seda interpreterà il Dr. Benjamine Glass, un ex-Navy Seal che sa bene come prendere delle posizioni di comando all'interno di un team. Produttori esecutivi del pilot (e dell'eventuale serie se ne verrà ordinata una prima stagione completa) saranno Appelbaum, Ken Woodruff, Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott e Rachel Kaplan. Lo studio produttore è Universal Television.