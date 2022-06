Jon Snow, annunciata la serie sequel di Game of Thrones con Kit Harington!

Non sappiamo quanto sia effettivamente intatta la voglia di Game of Thrones del mondo: i fan non hanno dimenticato quel finale tra i più discussi e criticati della storia della serie TV, ma il mondo creato da George R.R. Martin vanta comunque un fascino tale da giustificare il tentativo di puntare su nuovi show come quello appena annunciato.

Già, perché mentre si attende l'uscita di House of the Dragon, che ci porterà nel passato di Westeros e ci darà modo di approfondire la storia dei Targaryen, HBO sorprende i fan annunciando non l'ennesima serie prequel, ma una serie ambientata dopo le vicende di Game of Thrones e incentrata su uno dei suoi protagonisti più amati, vale a dire Jon Snow.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla serie appena annunciata, se non che Kit Harington sarà chiamato nuovamente ad interpretare il ruolo che l'ha reso celebre, vestendo ancora una volta i panni del figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark. Facile, comunque, immaginare che lo show sarà ambientato oltre la Barriera, con il nostro Aegon Targaryen che, come ben sappiamo, ha ormai abbracciato la sua voglia di vivere con il Popolo Libero.

Cosa ne pensate? Credete ci fosse effettivamente bisogno di una serie del genere o fate parte di coloro che non riescono più a provare entusiasmo per il mondo di GoT? Fatecelo sapere nei commenti! George R.R. Martin, intanto, ha definito House of the Dragon meglio di GoT.