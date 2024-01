Jon Snow, Benioff & Weiss aprono allo spin-off: 'Ma Kit ha 40 anni, il mantello pesa'

House of the Dragon ha riacceso il nostro amore per il mondo di Game of Thrones, ma al momento su molti degli spin-off annunciati dopo la conclusione della serie HBO tutto sembra tacere: il destino di alcuni di questi sembra effettivamente quanto mai incerto, come in un certo senso confermano le parole di Benioff & Weiss.

Il duo attualmente impegnato con Netflix per Il Problema dei Tre Corpi ha affrontato la questione di quello spin-off di Jon Snow apparentemente scomparso dai radar, confermando di fatto che al momento non ci siano progetti concreti all'orizzonte: i due, però, non chiudono le porte a una possibile realizzazione della cosa in futuro.

"Sarebbe fantastico, nulla ci renderebbe più felici di tornare a lavorare con i ragazzi di quella serie. Ma ci sono un sacco di altri modi più entusiasmanti di far sì che ciò accada per tutte le persone coinvolte. Inoltre, a meno che Kit [Harington] non si sia allenato un sacco... Quello è un mantello davvero pesante per un ragazzo nei suoi quarant'anni" è stata la risposta di Dan Weiss. "Forse quando avremo 80 anni e Kit starà per ritirarsi" ha chiosato scherzosamente lo sceneggiatore: meglio toglierci le speranze, dunque? La palla, ora, passa ad HBO.