Jon Snow, Emilia Clarke commenta lo spin-off di GoT: 'Tutta opera di Kit Harington'

Lo spin-off dedicato a Jon Snow è realtà. La conferma è giunta nelle scorse ore da Emilia Clarke che in un'intervista rilasciata alla BBC One ha rivelato che l'idea di sviluppare questa produzione è venuta proprio a Kit Harington.

L'interprete di Daenrys Targaryen ha detto a tal proposito: "Me ne hanno parlato e so per certo che esiste. Sta succedendo davvero. È tutta opera di Kit Harington per quanto ho capito, quindi è dentro fin dal primo giorno. Quindi quello che guarderete, si spera, se dovesse prendere forma sul serio, è certificato da Kit Harington".

Questa potrebbe è ovviamente una sorpresa per i fan visto che in precedenti dichiarazioni Kit Harrington si era detto fermamente convinto che non avrebbe più interpretato Jon Snow. Naturalmente, le cose sembrano essere cambiate alla luce attuale dei fatti, ma i fan non vedono l'ora di scoprire cosa ne è stato di colui che non sa niente.

Nella stessa intervista tra l'altro, Emilia Clarke ha detto addio a Game of Thrones, affermando di non voler far parte di eventuali nuovi spin-off dell'universo narrativo creativo da George RR. Martin. L'attrice è convinta infatti che la storia di Daenerys si sia definitivamente conclusa con la stagione 8 e che su di lei non ci sia altro da raccontare.