Jon Snow, George R.R. Martin svela il titolo provvisorio del sequel di Game of Thrones

La serie sequel di Game of Thrones su Jon Snow è stata confermata dall'autore dei romanzi di Game of Thrones, George R.R. Martin. L'autore ha svelato ai fan anche il titolo provvisorio dello show che vedrà Kit Harington nuovamente nei panni del personaggio che gli ha conferito fama e successo a livello mondiale.

Sul suo blog Not a Blog, Martin ha raccontato che il sequel è in lavorazione da tempo e che il titolo provvisorio è Snow. Secondo voi serve davvero un sequel su Jon Snow?

"Sì, c'è uno show su Jon Snow in lavorazione. Il nostro titolo provvisorio per lo show è Snow" ha scritto l'autore sul suo blog.

Game of Thrones, basata sulla serie di libri fantasy Le Cronache di Ghiaccio e del Fuoco, ha presentato Jon Snow come uno dei personaggi principali della trama.



Jon viene presentato nel primo episodio come il figliastro di Lord Edward Stark, e presto lascerà la sua casa a Grande Inverno per unirsi ai Guardiani della Notte, una forza militare isolata impegnata a proteggere il regno dai nemici umani e soprannaturali che minacciano il regno oltre il Muro. Jon Snow è stato interpretato da Kit Harington, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe riprendere il ruolo anche nel sequel.



L'attore è stato nominato due volte agli Emmy per la performance e secondo Emilia Clarke il sequel è stato un'idea di Kit Harington.

Ipotesi confermata dallo stesso George R.R. Martin.