Jon Snow, John Bradley confessa l'interesse:'Se mi inviassero il copione lo leggerei'

Il mese scorso è stata ufficializzata la nuova serie spin-off di Game of Thrones, dedicata a Jon Snow, il personaggio interpretato da Kit Harington. Nelle ultime settimane diverse star di GoT hanno espresso il proprio parere sullo show e sul loro relativo interesse. L'ultimo in ordine cronologico è John Bradley.

L'interprete di Samwell Tarly nella serie originale ha dichiarato a Digital Spy:"Credo che tutti noi abbiamo lasciato Game of Thrones pensando di aver interpretato questi personaggi per così tanto tempo, con una vita del genere. Vorremmo fare un check insieme a loro e vedere come se la cavano. Abbiamo interpretato quelle parti per così tanto tempo che non appena abbiamo finito ci siamo sentiti in un certo senso liberi. Perché c'è tanto racconto da portarsi dietro e molte emozioni da portare con sé".



Bradley prosegue:"Ritengo che ci stiamo tutti divertendo a fare una piccola pausa ed esplorare nuovi orizzonti ma in futuro, chi lo sa? Non ho parlato con nessuno del potenziale prequel su Jon Snow, ma se qualcuno volesse inviarmi la sceneggiatura sarei interessato a leggerla".



Le parole dell'attore fanno da eco a quelle di una collega qualche settimana fa; Emilia Clarke ha dichiarato che il seguito su Jon Snow è tutta farina del sacco di Kit Harington.

Tuttavia l'attrice ha escluso la possibilità di tornare a recitare nel franchise.



Secondo voi quale sarà il principale villain dello spin-off su Jon Snow?