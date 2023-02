Jon Snow, Kit Harington esorta HBO a darsi una mossa: 'I fan iniziano a non riconoscermi!'

La serie tv su Jon Snow, l'attesissimo spin-off sequel diretto di Game of Thrones, è stato al centro di una recente intervista promozionale di Kit Harington, ospitato da Jimmy Fallon al Tonight Show.

L'attore di Eternals, che (prima o poi) dovrebbe presumibilmente tornare anche nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Dane Whitman, è rimasto il più possibile a labbra cucite sul progetto, in sviluppo per HBO, chiarendo immediatamente che "non posso dire nulla al riguardo", ma ha scherzato sul fatto che la sua fama in questi giorni ha bisogno di una nuova lucidata.

"Ogni tanto mi capita di camminare per strada in questi giorni e qualcuno inizia a non riconoscermi!" ha scherzato Kit Harington. "Il mio ego un po' ne ha risentito. Se continua così, sarò costretto ad indossare una pelliccia per conto mio e andare in giro vestito da Jon Snow". L'attore ha aggiunto: "Facciamo così: terrò a mente il conteggio esatto di quante poche foto mi vengono chieste in un giorno mentre sono a passeggio, e quando scende al di sotto di una certa soglia, faremo lo spin-off di Game of Thrones!", ha risposto scherzosamente.

Ricordiamo che il sequel di Game of Thrones dedicato a Jon Snow è segretamente in sviluppo da anni, e considerato lo stratosferico successo ottenuto da House of the Dragon, che ha confermato la popolarità del franchise, HBO non perderà troppo tempo a dare il via ai lavori. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.