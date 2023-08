Jon Snow, Liam Cunningham alimenta i dubbi: 'Ho scritto a Kit, nessuna risposta'

Il successo di House of the Dragon ha ravvivato quell'amore per il mondo di Game of Thrones che si era assopito, almeno in gran parte dei fan, durante le ultime stagioni della serie: l'attesa per i successivi spin-off è dunque di quelle importanti, e anche buona parte dei protagonisti dello show sembrano vivere appieno l'hype.

Nonostante si parli di rischio cancellazione per lo spin-off su Jon Snow, ad esempio, già qualcuno si dice assolutamente disposto a riprendere il ruolo interpretato nelle otto stagioni della serie madre: stiamo parlando di Liam Cunningham, che in Game of Thrones ha dato volto, come sicuramente ricorderete, a Davos Seaworth.

"Ho mandato a Kit [Harington] un messaggio in cui dicevo: 'Better Call Davos', ma non ho ricevuto risposta. Probabilmente sapete voi più di quanto ne sappia io. Auguro il meglio a chiunque vi sia coinvolto, e se l'assegno dovesse essere abbastanza importante potrei anche farmi vivo di nuovo!" sono state le parole dell'attore.

La vera notizia, insomma, non è tanto l'interessamento di Cunningham, quanto la mancata risposta di Kit Harington: siamo davvero sicuri che questo show sia destinato a vedere la luce? Staremo a vedere! Lo stesso Harington, d'altronde, ha recentemente esortato HBO a dar segni di vita su Jon Snow.