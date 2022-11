Jon Snow, parla l'interprete di Verme Grigio: 'Se tornasse dovrebbe ucciderlo'

Si sa poco e nulla sulla serie spin-off su Jon Snow. Il personaggio interpretato da Kit Harington dovrebbe tornare in un prodotto capace di continuare la sua storia dopo, il da molti definito deludente, finale di stagione. Nonostante ciò molti hanno cominciato a parlare dei possibili personaggi.

Già dopo la fine de Il Trono di Spade si era parlato della possibilità di rivedere Jon Snow in una serie spin-off. Nonostante si stia parlando da diverso tempo di questo prodotto, sembra che una possibile data di uscita non sia particolarmente vicina. Si spera che la serie possa riuscire a continuare in maniera degna la storia del personaggio da moltissimi definita incompleta con il finale dell'ultima stagione di Got.

Moltissimi parlano dei rischi di realizzare uno spin-off su Jon Snow dopo la conclusione non soddisfacente di Got. Il personaggio, infatti, è stato mandato a Nord verso il Muro. Recentemente Jacob Anderson, interprete di Verme Grigio, ha parlato della possibilità di rivedere il suo personaggio nella serie. "Penso che sarebbe piuttosto strano se lo facesse" è intervenuto l'interprete. "L'unico modo in cui potrebbe apparire è uccidendo Jon Snow." ha raccontato ricordando quanto Verme Grigio abbia come condizione della sua sopravvivenza non vedere mai più il personaggio di Kit Harington.

Le prime domande riguardo questo spin-off sono sicuramente sul modo in cui proseguirà la storia di Jon Snow. Al momento non si sa molto, possiamo solo sperare che lavorino con intelligenza raccontando qualcosa di innovativo e senza precedenti.