Jon Snow, quale sarà il principale villain del sequel di Game of Thrones?

L'annuncio dello spin-off su Jon Snow è arrivato solo alcune settimane fa e sebbene non si conosca ancora nulla su questa serie, se non il fatto che sia ambientata dopo gli eventi della stagione 8 di Game of Thrones, sul web già in molti si stanno chiedendo chi potrebbe esserne il principale villain.

Naturalmente, vista la grande facilità con cui il Re della Notte e gli Estranei sono stati fatti fuori nel corso delle battute conclusive dello show tratto dai libri di George RR Martin, sono iniziate a circolare voci in merito ad un loro possibile ritorno proprio nello spin-off con Kit Harington dedicato a Jon Snow.

Nei romanzi, i seguaci di R'hllor, come Melisandre e gli altri Sacerdoti Rossi, credevano che il Signore della Luce avesse un avversario altrettanto potente che ne rappresentava l'esatto opposto, il cosiddetto "Dio dell'Oscurità" che, rappresentava il freddo e la morte. I libri non hanno mai fatto sembrare che ci fosse un'incarnazione fisica di questo, ma Melisandre credeva che gli Estranei fossero creazioni di questa entità. In questa nuova serie potrebbero apparire altre creazioni di questo Signore Oscuro?

Bran dopo essere diventato il Corvo con tre occhi è salito al trono di Westeros. Gli obiettivi di questo potentissimo veggente non sono mai stati chiariti, specialmente nei libri, e questo dunque, potrebbe essere un buon concetto da approfondire ulteriormente in un sequel. Non solo sarebbe interessante assistere ad un nuovo scontro interessante tra fratelli, ma potrebbe anche chiarire e forse migliorare agli occhi dei fan il finale stesso di Game of Thrones.

Jon e Tormund sono ora i "leader" del popolo libero, ma il mondo oltre la barriera è abbastanza grande per far apparire nuove minacce come ad esempio Val, una principessa dei Bruti fiera e potente, mai apparsa nella serie tv HBO.

I Figli della Foresta sono una parte cruciale del mito di Westeros, avendo creato loro stessi il Re della Notte come risposta agli uomini che stavano distruggendo il loro mondo. Si penda che siano estinti ma, se così non fosse? Potrebbero dar vita loro stessi al nuovo villain dello spin-off su Jon Snow?

Le teorie sulla resurrezione di Daenerys Targaryen sono diventate assai comuni dopo la fine di Game of Thrones e sebbene queste idee derivino principalmente per il malcontento suscitato dalla conclusione dello show, in molti pensano che la Madre dei Draghi potrebbe essere la principale antagonista della serie.

Secondo voi, tra tutte queste ipotesi, quale è la più plausibile? Ditecelo nei commenti.