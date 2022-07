Jon Stewart, un comico candidato alla prossima Presidenza USA? No, grazie!

Negli Stati Uniti non è così strano che figure non direttamente provenienti dal mondo della politica, ma anche dell'imprenditoria o dell'intrattenimento, arrivino fin dentro la Casa Bianca. Il caso più eclatante fu quello di Ronald Reagan, ma ora nuove speculazioni vogliono il comico televisivo Jon Stewart. E lui risponde.

Fra i tanti comici e improvvisati attori che si potrebbero candidare alla Presidenza degli Stati Uniti d’America, di fatto una delle se non la posizione di governo più importante e determinante al mondo, a dire il vero Jon Stewart non sarebbe nemmeno uno dei più improvvisati. Certo, normalmente sono i Presidenti USA a esprimersi sul mondo dello spettacolo – non ultimo il non più neo eletto Joe Biden, perlopiù acclamato da una Hollywood a maggioranza democratica – e non il contrario. In realtà però il nome di Stewart non è venuto fuori dal nulla, ma come conseguenza alle voci secondo cui lo storico commentatore politico conservatore di Fox News, Tucker Carlson, potrebbe presentarsi nel 2024.

E se per vincere un volto televisivo serve un altro volto televisivo, nei corridoi si è iniziato a fare il nome di Jon Stewart, che sì, di mestiere fa il comico televisivo, ma in realtà promuove un tipo di comicità e satira intelligenti che hanno come oggetto di interesse soprattutto la politica. Presentatore dello show satirico-politico The Daily Show dal 1999 al 2015, vincitore di 22 Emmy a fronte di 49 candidature, Stewart si è scagliato più volte contro i media conservatori e contro Fox News in particolare, accusandola di distorcere le notizie per andare incontro a un’agenda politica conservatrice. Nonostante la sua preparazione, insomma, ha risposto prontamente alle voci e nel modo più chiaro possibile.

“Ummm.... No grazie” – ha condiviso a mezzo social in un post che trovare in calce all’articolo. Tuttavia, da uomo sinceramente interessato alla vita politica (anche se non per sé stesso) ha colto l’occasione del boom di visibilità per concentrare l’attenzione su un tema che gli è sempre stato particolarmente a cuore: "Mentre ho la vostra attenzione, potreste tutti voi (comprese le media companies) chiedere piuttosto al senatore repubblicano Pat Toomey perché sta bloccando da solo un disegno di legge sull'assistenza sanitaria dei veterani che è passato con un enorme sostegno bipartisan, tutto per un cavillo?".