Jon Stewart presenterà una serie di attualità per Apple Tv+

Jon Stewart tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie di attualità per AppleTv+. Lo show senza titolo della durata di un'ora, che durerà più stagioni e dovrebbe debuttare il prossimo anno, esaminerà in modo approfondito un singolo argomento in ogni episodio, con Stewart che esplora fatti di attualità nazionale e il suo lavoro di attivista.

Ogni stagione inoltre sarà accompagnata da un podcast complementare che continuerà la discussione. Il nuovo progetto rientra in un nuovo accordo pluriennale con la società di Stewart Busboy Productions. Stewart aveva in precedenza trovato un accordo con HBO, che prevedeva la realizzazione di una serie di cortometraggi animati, ma quel progetto è stato in seguito scartato.

Questo nuovo progetto senza nome segnerà il ritorno di Stewart al lavoro televisivo da quando presentava lo spettacolo satirico-politico The Daily Show di Comedy Central dal 1999 al 2015, diventando una delle voci più importanti della televisione sulla politica. Ha vinto ben 20 Emmy mentre presentava lo spettacolo e ha contribuito a rimodellare la satira politica televisiva.

Di recente ha scritto e diretto il film Irresistible, con Steve Carell e Rose Byrne.



Il presentatore ha anche recentemente fatto pressioni sul Congresso per approvare la legge sul Fondo di compensazione per le vittime dell'11 settembre a beneficio dei primi soccorritori e delle loro famiglie e ha lavorato per conto dei veterani attraverso iniziative guidate da organizzazioni come i Warrior Games.

L'imminente serie Apple TV+ di Stewart è particolarmente importante per Apple, che al momento non vanta alcuna programmazione politica di attualità ma ha recentemente diffuso il teaser trailer della serie per i 70 anni dei Peanuts.