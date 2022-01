Jonah Hex, ci sarà una serie HBO sul fumetto western? Ecco la proposta

Il fumetto a metà fra il western e il cinecomic di Jonah Hex è un titolo che offre mille possibilità di adattamenti folli. Ma quando ci ha provato Josh Brolin su grande schermo, il risultato è stato semplicemente indifendibile. Ora gli autori vogliono proporre a HBO Max di risollevare l'onore del personaggio con una serie tutta sua.

Quando si tratta di serie televisive – come di film d’altronde – non si può dire che la DC Comics già sussidiaria Warner sia a corto di idee. Su The CW sta portando avanti tutto un suo discorso per la serialità televisiva con l’ArrowVerse, che a breve ci delizierà con l’uscita di Superman & Lois 2. Per quanto riguarda HBO Max invece, non c’è che da applaudire il lavoro che si sta portando avanti sulla piattaforma di streaming, sulla quale arriverà fra quattro giorni soltanto il Peacemaker spin off di The Suicide Squad. Per questa ragione, nonostante l’apertura a idee sempre nuove, soprattutto quelle provenienti da fumetti non sfruttati a dovere, potrebbe non essere accolta con grande entusiasmo questa nuova proposta.

Ad avanzarla è stato Jimmy Palmiotti, uno degli autori di Jonah Hex, che a mezzo social ha condiviso una sorta di appello per capire se anche i fan del fumetto fossero interessati a un nuovo adattamento per piccolo schermo: "Perché Warner Bros. non prenda le nostre 70 storie di Jonah Hex che abbiamo scritto per la serie e non ci faccia una serie a cadenza settimanale per HBO Max, è un mistero per me. Seriamente: possono anche rimpicciolire la cicatrice, concentrarsi solo sul periodo dopo la Guerra di Secessione e assumerci come consulenti se lo desiderano. È sempre bello ricordare alle persone cosa hanno fra le mani. Justin e io saremmo facilmente in grado di adattare il nostro lavoro in forma di sceneggiatura. Entrambi abbiamo esperienza in questo. Sarebbe divertente. Voglio dire: la concorrenza di Yellowstone non li sta massacrando in questo momento?"

Duplice intento dell’autore potrebbe anche essere quello di risollevare il buon nome della sua creatura dopo il pasticcio creato nel 2010 dall’adattamento cinematografico che vedeva Josh Brolin nei panni di Hex: antieroe, pistolero, cacciatore di taglie capace di ingannare la morte in grande stile. O quasi. Il film fu semplicemente massacrato, forse anche a ragione, guadagnando un punteggio di critica del 12% e un punteggio di pubblico del 20% su Rotten Tomatoes. Potete leggere qui la nostra recensione di Jonah Hex.

Nel film anche Megan Fox, che l'anno scorso si è sfogata col Washington Post, spiegando come abbia fatto il possibile per salvare la sua interpretazione: "Di certo non mi meritavo una candidatura all’Oscar, ma non sono completamente da buttare”. Anni fa, aveva confessato ai fan che nessuno dovrebbe essere costretto a vedere quel film. Per ora quello di Palmiotti è solo uno sfogo, ma bisogna considerare che il suo personaggio, in realtà, è già apparso in Legends of Tomorrow e Batwoman con il volto di Johnathon Schaech. Voi cosa ne pensate? Vorreste una serie tutta sua? Ditecelo nei commenti!