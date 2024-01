Jonathan Banks compie 77 anni: 'Per Mike di Breaking Bad ho usato persone che temevo'

Provate a chiedere a un fan di Breaking Bad e Better Call Saul chi sia il suo personaggio preferito di entrambe le serie: state certi che non saranno in pochi a farvi il nome di Mike Ehrmentraut, il personaggio di Jonathan Banks che ha conquistato i nostri cuori grazie a una scrittura e a un'interpretazione impeccabili.

Mentre i fan di Better Call Saul fanno sentire la loro voce dopo la clamorosa sconfitta agli Emmy 2024 noi ci accontentiamo dunque di fare gli auguri proprio al nostro Jonathan, che oggi spegne 77 candeline e che qualche tempo fa ha avuto modo di spiegare a tutti noi le fonti d'ispirazione alle quali attinse per creare il suo Mike.

"Per creare il personaggio di Mike in Breaking Bad mi sono ispirato in parte a persone con cui sono cresciuto e in parte persone che temevo o rispettavo. Sono stato picchiato un bel po', ho preso un sacco di pugni in bocca. Diciamo che questo ti permette di non essere colto di sorpresa quando all’improvviso sei in una rissa e vieni picchiato o altro. Per quanto riguarda il Vietnam, il cecchino fa parte della vita di Mike: ho diversi amici intimi che ci sono andati. [...] È qualcosa che non ho mai sperimentato: l’ho preso in prestito dalle persone che ho visto" sono state le sue parole. Fonti d'ispirazione decisamente efficaci, visto il risultato: siete d'accordo anche voi? Fatecelo sapere nei commenti!