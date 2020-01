Jonathan Del Arco di Star Trek: Picard lancia il suo nuovo podcast

Mentre Star Trek: Picard è pronta al debutto, è partito martedì il nuovo podcast di uno deg protagonisti della serie, Jonathan Del Arco, intitolato Hollywood Caucus. Lo show ospiterà esponenti del mondo dello spettacolo e della scena politica, e l'ospite della prima puntata è stata Jeri Ryan, anche lei nel cast di Picard.

Co-conduttrice del podcast è Tara Karsian. "Tara ed io siamo nel settore da 250 anni in totale" ha scherzato Jonathan Del Arco, "e ci siamo fatti molti grandi amici che si uniranno a noi settimanalmente, per parlare delle loro carriere e vite selvaggiamente stimolanti e, sì, delle loro opinioni politiche."

Del Arco è noto soprattutto per il ruolo del borg Hugh, che ha interpretato in Star Trek: The Next Generation e che riprende ora in Star Trek: Picard, dal 23 gennaio su CBS All Access. Tara Karsian è invece apparsa in American Horror Story e ha scritto, prodotto e interpretato il film BFF's, presentato in anteprima al Santa Barbara Film Festival.

Nel primo episodio di Hollywood Caucus, Jeri Ryan - vista anche in Star Trek: Voyager - e Jonathan Del Arco hanno parlato della politica in Star Trek e del suo creatore, Gene Roddenberry. "Star Trek è stato creato per essere una dichiarazione politica" ha detto l'attrice nell'intervista. "Gene lo ha creato intenzionalmente per essere così: il primo bacio interrazziale, un nero, un russo nel mezzo della guerra fredda, un giapponese dopo la seconda guerra mondiale... è stato tutto intenzionale. Star Trek ha sempre sottolineato i problemi della nostra società in modo non minaccioso [...] e quindi sì, ovviamente è politico, quindi non so come si può guardare quello spettacolo e non cogliere quel messaggio."

Dopo ogni episodio di Star Trek: Picard è previsto un afetr-show condotto da Will Wheaton. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione dei primi due episodi di Star Trek: Picard.