Jonathan Majors sarà ancora Kang dopo Loki 2? Ecco cosa sappiamo

La situazione di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe è poco chiara ormai da un po' di tempo: l'attore, come sicuramente saprete, sta attraversando un periodo a dir poco turbolento a causa di una denuncia per violenza domestica, ragion per cui ci sono tutti gli elementi per ritenere incerto il suo futuro nel franchise.

Il trailer della seconda stagione di Loki ci ha però fornito una prima, importante conferma: Jonathan Majors sarà ancora Kang (pardon: Victor Timely, variante del villain che ci verrà introdotta nel corso dello show) in questi nuovi episodi della serie con Tom Hiddleston e Owen Wilson. Ma cosa vuol dire ciò per il prossimo futuro?

Al momento, in effetti, fare previsioni risulta un compito decisamente arduo: la situazione di Majors è ancora tutta da chiarire, e sarebbe sicuramente saggio da parte di Marvel attendere la conclusione del processo per stabilire il da farsi (cambiare attore in corsa per poi ritrovarsi un Jonathan Majors innocente rappresenterebbe una grossa scocciatura, nonché un discreto danno d'immagine).

Insomma, la presenza di Majors nella seconda stagione di Loki, ad oggi, è nient'altro che la conferma che avrebbe avuto decisamente poco senso girare nuovamente la serie con un nuovo attore: per il futuro, però, le cose sono ancora tutte da definire. Kang a parte, intanto, il nuovo trailer di Loki ha già battuto un record importante.