Jonathan Majors, mostrati in aula messaggi disturbanti tra l'attore e la sua ex

Proprio agli albori del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Kang il Conquistatore nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors è stato accusato di violenze domestiche dalla sua ex Grace Jabbari. I guai legali dell'attore hanno offuscato il 2023 lavorativo di Majors e il suo futuro nell'MCU.

Quattro giorni fa vi abbiamo aggiornati con un resoconto del processo contro Jonathan Majors. Nel frattempo sarebbero emerse nuove prove sotto forma di messaggi testuali scambiati con l'ex fidanzata.

Davanti alla corte nell'ultima udienza di venerdì, Jabbari ha letto alcuni messaggi inviati da Jonathan Majors il 30 settembre 2022, in cui l'attore sembra riferirsi ad un infortunio alla testa che potrebbe essere stato accidentalmente causato da lui alla ragazza.



Nei messaggi, la star di Loki minaccia Jabbari, intimandole di non recarsi in ospedale, perché la situazione potrebbe aggravarsi per entrambi nel caso venissero coinvolte le autorità:"Temo che tu non abbia alcuna prospettiva di ciò che potrebbe accadere se vai in ospedale. Ti faranno domande, e poiché non credo che tu ci protegga davvero, potrebbe portare ad un'indagine anche se menti e sospettano qualcosa".



Jabbari rispose al messaggio, affermando che avrebbe inventato qualcosa per nascondere i fatti perché aveva assolutamente bisogno di cure mediche. In un'altra conversazione, Majors sembra minacciarla parlando di suicidio:"La scorsa notte ho considerato l'opzione di uccidermi invece di tornare a casa, anch'io ho bisogno di amore. O forse sono un mostro e un uomo terribile, non lo merito. E dovrei semplicemente uccidermi. In questo modo la mia esistenza è miserabile, voglio morire". Si tratta soltanto di alcune delle prove presentate dall'accusa e che certamente potrebbero giocare a favore di Jabbari.

Jonathan Majors è stato arrestato a marzo dopo la denuncia presentata da Jabbari. Dopo aver respinto quanto imputatogli, l'attore ha controaccusato l'ex fidanzata, affermando di essere lui la vittima.