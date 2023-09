Jonathan Majors e la rissa fermata in diretta: parla l'avvocato della star Marvel

Mandato a processo lo scorso 3 Agosto l'attore MCU Jonathan Majors continua a non passarsela bene. Di recente l'attore ha fermato una rissa, che è stata tra l'altro ripresa in diretta. Ma alcuni stanno cominciando a mettere in dubbio la veridicità di tale evento. A tali insinuazioni ha risposto l'avvocato di Majors.

"Assurde", le ha definite Priya Chaudhry.

Nel dettaglio, tali accuse insinuerebbero che la presenza dell'attore proprio in quel luogo fosse programmata. A 'sostenere' queste teorie, per chi le ha avanzate, sono le accuse avanzate verso l'attore, per cui rischia di perdere il ruolo di Kang nel MCU.

Majors infatti sarebbe stato sottoposto a processo per presunti comportamenti abusivi verso la sua compagna. Il processo, tenutosi il 3 Agosto, non avrebbe allentato la tensione, dato che le accuse continuerebbero a sussistere.

Per diversi utenti online allora questo filmato mirerebbe a beneficiare l'immagine della star MCU. Una mossa per PR, pubbliche relazioni: così verrebbe considerato online l'intervento di Majors nel contesto di rissa tra due ragazze.

L'avvocato di Majors, a difesa dell'attore per TMZ, ha fatto notare che è presente anche un altro video di un ulteriore testimone, ripreso da un angolo completamente differente.

Come si concluderà la vicenda? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi.