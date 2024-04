Jonathan Nolan tra Fallout e Westworld: perché è fissato con la fantascienza e il western?

L'adattamento tv del videogame Fallout rappresenterà per il produttore e regista Jonathan Nolan, fratello di Christopher, un ritorno alle atmosfere del western-fantascientifico Westworld, acclamata serie tv di HBO.

Parlando con ComicBook per una nuova intervista promozionale, l'autore ha ammesso che non si tratta propriamente di una coincidenza ma che questa fusione di due generi molti diversi tra loro, ovvero il western e la fantascienza, a suo modo di vedere racchiude un forte potenziale.

"Non lo so, è una cosa più forte di me", ha riflettuto Nolan. "Sono cresciuto in una famiglia in cui i film di Sergio Leone erano in costante riproduzione. Con Geneva e Graham [Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, i co-creatori della serie tv Fallout, ndr], abbiamo parlato all'infinito de Il Buono, il Brutto e il Cattivo mentre realizzavamo questo progetto. Invece con Lisa [Joy, ndr] abbiamo parlato all'infinito di C'era una volta il West mentre facevamo Westworld. Penso che sia affascinante per me il modo in cui film e televisione convergono su un genere: questo è quello che è successo con i western negli anni '40 e '50, quando praticamente tutti i film erano western. E abbiamo appena vissuto un periodo di 20 anni in cui praticamente tutti i film erano film tratti da fumetti. Penso che sia molto interessante il modo in cui i film e la televisione possono reinventare i generi."

Fallout uscirà l'11 aprile su Prime Video. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Fallout.

