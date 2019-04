Jonathan Pryce con Paul Schneider nella serie Tales From the Loop

Paul Schneider e Jonathan Pryce saranno nel cast della serie tv targata Amazon, Tales From the Loop. Lo riferisce Deadline. I due attori si aggiungono a Rebecca Hall, il cui ingaggio è stato ufficializzato all'inizio di marzo. Lo show, che andrà in programmazione su Amazon Prime Video, è basata sull'acclamata arte sci-fi di Simon Stålenhag.

Tales From the Loop esplora la città e le persone che vivono al di sopra di The Loop, una macchina costruita per sbloccare ed esplorare i misteri dell'universo, rendendo possibili cose che prima erano relegate solo alla fantascienza.



Secondo il report - oltre a Rebecca Hall nel cast - Paul Schneider interpreterà un uomo di nome George, figlio del fondatore di The Loop, mentre Jonathan Pryce interpreterà proprio il fondatore e leader del progetto The Loop, Russ.

Lo show - basato sull'opera di Simon Stålenhag - è scritto da Nathaniel Halpern e dal regista Mark Romanek, con la produzione di Matt Reeves.

Fox 21 Television Studios è in co-produzione con Amazon Studios.



Jonathan Pryce recentemente ha recitato nel ruolo di Javier 'Don Chisciotte' nel tormentato film di Terry Gilliam, L'uomo che uccise Don Chisciotte, al fianco di Adam Driver. Ne Il trono di spade ha impersonato il personaggio di Alto Passero.

Paul Schneider ha all'attivo diverse partecipazioni al cinema e in tv, e recentemente ha preso parte allo show American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace.