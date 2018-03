Jonny Coyne sarà il possente Allfather D'Aronique nella terza stagione di Preacher

La terza stagione di, serie TV basata sull'omonima graphic novel di, si prepara ad accogliere la minacciosa figura di, interpretata dall'attore britannico, di recente visto in. Staremo a vedere in che modo la sua presenza darà del filo da torcere al viaggio intrapreso dal buon

Per tutti coloro che non sono avvezzi al materiale cartaceo di partenza, Allfather D'Aronique è il vero capo di The Grail, la misteriosa organizzazione religiosa gestita da Herr Starr (Pip Torrens) ed introdotta nella seconda stagione dello show.

Descritto come un personaggio fisicamente sovrappeso e dalle abitudini alimentari rivoltanti, Allfather rappresenta l'incarnazione velata della corruzione e dell'avidità istituzionale. Dotato di due occhi che comunicano di più di quanto mostrino, è sulla carta l'uomo più potente del mondo e la figura più pericolosa che sta per essere introdotta nella serie.

I nuovi episodi saranno caratterizzati anche dal debutto della Famiglia L'Angell, composta da "Nonna" Marie (Betty Buckley), T.C. (Colin Cunningham), Jody (Jeremy Childs) e Christina (Liz Mcgeever). Lo show è scritto e diretto da Seth Rogen, al momento impegnato con l'adattamento televisivo di The Boys.

La terza stagione di Preacher verrà trasmessa ancora una volta su AMC, ma al momento non si conosce ancora una possibile data di lancio. Lo show segue il viaggio emozionante, intrecciato e ricco d'azione di Jesse Custer (Dominic Cooper), un predicatore di piccole città con un passato da criminale che rendendosi conto dell'assenza di Dio, decide di mettersi alla sua ricerca. Lungo il suo percorso incontra Tulip, l'unica figlia di Jake O'Hare, e Cassidy, un vampiro irlandese alquanto particolare.