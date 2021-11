Johnny Depp v Amber Heard: arriva il documentario sulla relazione tossica delle due star

La relazione a dir poco tossica tra Johnny Depp e Amber Heard sarà al centro di un nuovo documentario che arriverà in due parti su Discovery+. Intitolato Johnny Vs Amber, questo offrirà un racconto lucido della vicenda e della relazione tra i due divi di Hollywood da entrambi i punti di vista dei diretti interessati. Sicuramente imperdibile.

Intelligentemente suddiviso in due episodi, uno dedicato a Depp e l'altro a Heard, il documentario partirà prima con il punto di vista di Johnny Depp, il quale si è reso conto dopo qualche tempo di essersi sposato con una bugiarda patologica e machiavellica che non si sarebbe fermata davanti a nulla pur di proteggere la propria immagine; dopodiché sarà la volta dell'episodio di Amber Heard, che racconterà di come l'attrice pensava di aver sposato l'uomo dei suoi sogni solo per vederlo trasformato in un uomo violento e condizionato dall'abuso di droghe.

Il documentario presenterà interviste degli avvocati di entrambe le parti attualmente impegnate in una causa legale tra le più rocambolesche tra le celebrità degli ultimi tempi e ancora lungi dall'essere vicina alla sua conclusione. Offrirà anche del materiale video e audio della coppia per avvalorare l'una o l'altra tesi.

Produttori esecutivi dello show sono Nick Hornby e Frank Baker per Optonem, già produttore di UK Crazy Delicious, insieme a Matt Reid per Discovery. Hornby ha dichiarato in merito: "Attraverso gli audio, i materiali casalinghi e i messaggi di testo mostrati in tribunale questi episodi danno agli spettatori una rara e importante testimonianza dall'interno di un matrimonio che è andato tragicamente storto e per meglio comprendere i pericoli enormi della violenza domestica".

Non è ancora chiaro quando questi due episodi di Johnny Vs Amber andranno in onda. Recentemente, Johnny Depp ha ottenuto l'accesso al telefono di Amber Heard per dimostrare la sua innocenza nel caso che lo vede coinvolto insieme all'ex-moglie. Ricordiamo che per questa vicenda, Depp è stato licenziato da Animali Fantastici 3.