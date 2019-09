Jorge Garcia ha abbandonato il cast di Hawaii Five-0

Le stramberie di Hawaii Five-0 potrebbero ridursi nella prossima stagione, dopo la decisione di Jorge Garcia, che nella serie interpreta il divertente personaggio di Jerry Ortega, di abbandonare il cast dello show.

Dopo il cliffhanger con cui si era conclusa la Stagione 9, che a questo punto i fan potranno abbastanza facilmente indovinare in che modo di concluderà, l'attore ha deciso dunque di lasciare le scene, anche se lo showrunner Peter Lenkov ha comunque voluto minimizzare la situazione. Ha menzionato, certo, che "Qualcuno si è sicuramente beccato un proiiettile", ma ha anche detto: "Ogni anno ci sono aggiunte al cast, c'è gente che va via, gente che ritorna...", lasciando intendere che chissà, forse la decisione dell'attore non è definitiva al 100%.

Dal canto suo Garcia ha rivelato di voler lasciare la serie per dedicarsi a scrivere al suo libro, che si preannuncia piuttosto particolare, dato che connette la banca centrale degli Stati Uniti all'affondamento del Titanic.

Garcia ha interpretato anche Hugo, uno dei personaggi chiavi di Lost, la celebre serie andata in onda dal 2004 al 2010, ed è stato protagonista di diversi altri ruoli ricorrenti in Alcatraz e Once Upon a Time, ad esempio, oltre al suo personaggio in Hawaii Five-0. Che ne pensate della sua uscita dal cast?