Jorge Garcia, che fine ha fatto la star di Lost ed Hawaii Five-0?

Jorge Garcia bazzicava dalle parti del cinema e della televisione ben prima che J.J. Abrams e Damon Lindelof partorissero una delle serie TV più famose di tutti i tempi: inutile dire, però, che fu grazie a loro che l'attore di origini cilene si fece conoscere dal grande pubblico.

Era il 2005 e la serie era ovviamente Lost: Garcia comparì in ben 108 episodi su 114 complessivi, diventando dal 2004 al 2010 uno dei volti di punta dello show che cambiò per sempre, insieme a poche altre, il panorama della serialità televisiva.

Poco dopo Lost, però, la grande occasione per non restare intrappolato per sempre nei panni di Hugo Reyes fu offerta a Garcia da Hawaii Five-0, che l'ha visto tra i protagonisti per ben 130 episodi fino all'anno scorso, quando l'attore annunciò il suo addio ad Hawaii Five-0.

Ma cosa ci dice la carriera di Garcia al di fuori delle due serie che l'hanno reso celebre? Ad oggi niente di particolarmente rilevante: per quanto riguarda il grande schermo, dopo vari progetti non entusiasmanti il tentativo di rilancio arriva proprio quest'anno con i due film Netflix La Missy Sbagliata e Nobody Knows I'm Here; sul fronte televisivo, invece, vanno registrate solo alcune sporadiche apparizioni in show di successo come Fringe, C'era Una Volta, Californication ed How I Met Your Mother. La separazione da Hawaii Five-0, comunque, è ancora troppo recente per tirare le somme: vedremo nei prossimi tempi cosa riserverà il futuro ad un attore che, all'epoca di Lost, conquistò senza alcuno sforzo i cuori dei fan dello show.