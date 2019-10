Crisi sulle Terre Infinite: Joseph David-Jones parla degli effetti su Star City 2040

L'universo creato dalla CW sta per essere scosso fin nelle fondamenta e, come il pubblico, anche gli attori sento la pressione salire giorno dopo giorno. In molti si stanno domandando cosa accadrà durante Crisi sulle Terre Infinite, ma forse in pochissimi si chiedono "Cosa succederà dopo?". L'attore Joseph David-Jones ci da alcune anticipazioni:

"Quello che accadrà in Crisi sulle Terre Infinite avrà drastiche conseguenze sull'intero Universo. Ogni cosa cambierà: perderemo persone importanti, la stessa storia sarà differente, e nessuno dei personaggi rimarrà uguale a prima"

Parlando più nel dettaglio delle conseguenze che il crossover avrà sul duo personaggio Connor Hawke, aggiunge:" Quando gli spettatori guarderanno l'episodio che stiamo girando adesso, il nono, tutti rimarranno esterrefatti per le conseguenze che saranno generate dalla Crisi ".

La serie evento vedrà i personaggi dell'Arrowverse fronteggiare numerose minacce e gli eroi lotteranno fianco a fianco per scongiurare la catastrofe e vecchie conoscenze dei live-action dell'universo DC torneranno a vestire i panni da supereroi: da Tom Welling a Brandon Routh tutti daranno il loro contributo. Ecco in anteprima il video degli eroi uniti contro l'Anti-Monitor e le recenti foto di Flash e Batwoman sul set di Crisi sulle Terre Infinite.

Il crossover inizierà l'8 dicembre con un episodio di Supergirl e proseguirà il 9 e 10 dicembre con Batwoman e The Flash, ma purtroppo dovremo aspettare gennaio per vedere gli ultimi due episodi.