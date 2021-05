Joseph Gordon-Levitt sarà l'ex-CEO di Uber in Super Pumped, miniserie di Showtime

Allacciate le cinture, perché Joseph Gordon-Levitt ha un nuovo impegno televisivo: l'attore di Inception e Looper interpreterà l'ex-CEO di Uber in Super Pumped: The Battle for Uber in una miniserie di Showtime.

Si tratterà di un franchise antologico, quello di Showtime, nel tentativo di portare sul piccolo schermo con ogni stagione "una storia che ha sconvolto il business world e ha cambiato la cultura cultura moderna", che avrà inizio proprio con Super Pumped: The Battle for Uber.

La miniserie con protagonista Gordon-Levitt nei panni dell'ex-CEO della popolare azienda Travis Kalanick sarà basata sul libro best-seller di Mike Isaac dallo stesso nome, che racconta la storia della creazione della prolifica attività.

Ci mostrerà, infatti, "la personificazione degli alti e bassi della Silicon Valley. Persino nel mezzo della rivolta radicale generata tra i confini della capitale global tech, Uber è riuscito a spiccare tanto come una meraviglia che un ammonimento, con tutte le sue battaglie interne ed esterne che hanno generato imprevedibili conseguenze".

Lo show ideato dai co-creatori della serie tv Billions Brian Koppelman e David Levien sarà anche scritto e prodotto dai due, che fungeranno da showrunner assieme a Beth Schacter (Quantico, A Passo di Danza).

"Joseph Gordon-Levitt è un attore notevolmente intelligente e carismatico, che possiede un fascino con un tocco di imprevedibilità" ha affermato Amy Israel, EVP Scripted Programming di Showtime "Siamo oltremodo entusiasti di vedere cosa porterà al ruolo di Travis Kalanick, l'iper-brillante e controverso CEO la cui grande ambizione ha minacciato di rovinare la stessa impresa che stava cercando di creare. E siamo ugualmente elettrizzati all'idea di collaborare nuovamente con Brian Koppelman, David Levien e Beth Schacter, che ci regalano sempre show provocatori e di grande intrattenimento, capaci di alimentare la discussione culturale del momento".