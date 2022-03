Joseph Gordon-Levitt sarà Johnny Carson nella serie biopic King of Late Night

La storia di una delle personalità televisive più amate in America, Johnny Carson, arriverà finalmente sullo schermo. Come riportato da Deadline, infatti, Joseph Gordon-Levitt interpreterà il celebre conduttore del Tonight Show in una serie biopic creata da David Milch, già autore dell'apprezzata Deadwood, e diretta da Jay Roach (Bombshell).

Il progetto in questione sarà intitolato King of Late Night e si trova attualmente sul mercato per essere acquistato dai vari network e servizi di streaming che vorranno distribuirlo.

La serie seguirà la vita e la carriera del pioniere dei late night show Johnny Carson da New York a Los Angeles fino a Las Vegas. King of Late Night rivelerà come il legame irriducibile di Johnny con il suo pubblico si sia sovrapposto al suo desiderio di una qualità di vita semplice, e come il suo amato personaggio sullo schermo sia entrato in conflitto con gli aspetti più coloriti della sua vita personale.

Carson, cresciuto in Nebraska e in forze alla marina americana nella seconda guerra mondiale prima di andare al college, ha iniziato la sua carriera nella radio e nella televisione locale prima di passare ai game show della rete e approdare al Tonight Show della NBC, che Carson ha condotto per 30 anni, dal 1962 al 1992. Famoso per la sua presenza notturna sullo schermo, Carson era molto riservato fuori dal set, evitando il circuito sociale per una vita personale che lo ha visto affrontare quattro matrimoni.

King of Late Night è nato circa cinque anni fa, quando Milch è stato incaricato da Anonymous Content di svilupparlo. Roach è salito successivamente a bordo, con lo studio che si è unito come co-produttore e Gordon-Levitt come attore protagonista. Milch stava già lavorando alla sceneggiatura da un paio d'anni quando gli è stato diagnosticato l'Alzheimer nel 2019.

Rivedremo Gordon Levitt nella serie su Uber prodotta da Showtime, Super Pumped, attualmente inedita in Italia. L'attore sarà anche la voce del Grillo Parlante nel remake in live-action Disney di Pinocchio.