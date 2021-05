Joseph Gordon-Levitt, la star di Inception debutta su Apple TV+ con la serie Mr. Corman!

Joseph Gordon-Levitt è il protagonista della nuova serie tv targata Apple TV+, Mr. Corman, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale. La star di Inception si è occupato anche della sceneggiatura e della regia dello show nel quale interpreta il personaggio principale, Josh Corman. La serie debutterà il prossimo 6 agosto.

Mr. Corman racconta la storia di Josh Corman, un uomo dall'animo artistico che non è riuscito a sfondar nella musica e per questo motivo lavora come insegnante in una scuola pubblica della San Fernando Valley per sbarcare il lunario.

Nel frattempo la sua fidanzata Meghan l'ha lasciato ed è stata sostituita nel suo appartamento dall'amico Victor. Nonostante sia consapevole delle sue qualità, Josh deve combattere ogni giorno con ansia, frustrazione e solitudine.



Joseph Gordon-Levitt fa parte del cast di Pinocchio di Robert Zemeckis, le cui riprese sono terminate da poco.

Per quanto riguarda Mr. Corman, Gordon-Levitt spiega:"Non riesce a produrre la propria arte per vivere e insegna in quinta elementare. Ama insegnare ma combatte anche con le insicurezze che derivano dall'essere un artista, chiedendosi 'Sono bravo? La mia arte è significativa? Sto solo prendendo in giro me stesso? Sono cattivo o stupido?'".

Nel cast della serie anche Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward e Hector Hernandez.



Intervistato nel 2020, Joseph Gordon-Levitt ha dichiarato che i videogiochi sono il futuro, lodandone gli storytelling.