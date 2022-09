Joseph Quinn, la star di Stranger Things torna con un nuovo progetto: ecco quale

Joseph Quinn ha conquistato i fan di Stranger Things con il suo Eddie Munson ora però l'attore è pronto a voltare pagina e a godersi un nuovo progetto che presto verrà rilasciato presso il grande pubblico.

Stiamo parlando di Hoard, un dramma in cui Quinn veste i panni da protagonista sotto la guida del regista indipendente Luna Carmoon. Il film annunciato all'inizio di quest'anno e ora in fase di post-produzione, sarà proiettato al BFI Film Festival il prossimo 8 ottobre.

Il nuovo film indie che coinvolge la star di Stranger Things è una "storia di madre e figlia", che segue dapprima la protagonista Maria da bambina, per poi passare a lei da diciottenne che sia il suo passato che il suo presente. Le cose diventano ancora più complicate quando un uomo di nome Michael (Quinn) compare nella sua vita. Secondo la sinossi, questa giovane donna inizia ad essere perseguitata dai ricordi che si fanno sempre più dolori visto che sono stati repressi per tanto tempo.

Intanto proseguono i lavori per Stranger Things 5 e sebbene sia ormai chiaro che l'Eddie Munson di Joseph Quinn non sarà uno dei protagonisti ricorrenti, il pubblico spera ancora di vederlo anche se per un frangente assai breve. I fan saranno accontentati? Bisognerà pazientare ancora un bel po' per dirlo!