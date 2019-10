Joseph Rawle di Game of Thrones si unisce al cast de Il Signore degli Anelli

Secondo quanto riportato da Deadline, Joseph Rawle si è unito al cast della prima stagione de Il Signore degli Anelli, la nuova serie Amazon Prime Video tratta dall'opera di J.R.R. Tolkien.

L'attore britannico è noto al grande pubblico per essere apparso nella serie di Game of Thrones nel ruolo di Benjen Stark, in quelli dell'ispettore Jedediah Shine in Ripper Street e di Odisseo nella serie Netflix Troy - La caduta di Troia. A quanto pare, Rawle dovrebbe interpretare la parte di uno dei villain della prima stagione, della quale sappiamo ancora pochissimo, se non che sarà un prequel del primo libro della trilogia scritta da J.R.R Tolkien.

I nomi che girano attorno allo show sono quelli di JD Payne e Patrick McKay che si occuperanno della sceneggiatura, Bryan Cogman, anche lui noto per il suo lavoro in Game of Thrones, svolgerà il ruolo di produttore esecutivo, mentre J.A. Barona sarà il regista di numerosi episodi.

Se siete preoccupati riguardo la bontà della serie sarete contenti di sapere che l'organizzazione Tolkien Estate and Trust collaborerà con Amazon per produrre lo show. Mentre aspettiamo di avere ulteriori notizie, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Il Signore degli Anelli, in cui è presente un approfondimento dell'ambientazione della prossima serie TV di punta del servizio Prime Video.

Nel frattempo, è stato confermato che la serie sarà girata in Nuova Zelanda, proprio come i lavori cinematografici di Peter Jackson: "Mentre cercavamo il luogo in cui avremmo potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che dovevamo trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, dimora di set di livello mondiale, studios, artigiani e personale altamente esperto e qualificato. E siamo felici di essere in grado ora di confermare ufficialmente la Nuova Zelanda come nostra casa per le nostre storie basate su Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Siamo grati al popolo e al governo della Nuova Zelanda e in particolare a Auckland per averci supportato durante questa fase di pre-produzione. L'incredibile ospitalità con la quale ci hanno accolto ci ha già fatto sentire a casa e non vediamo l'ora di approfondire la nostra partnership negli anni a venire".