Josh Duhamel ha costruito edifici autosufficienti in caso di apocalisse

In una recente intervista, Josh Duhamel, attore visto nella serie Netflix Jupiter's Legacy, ha rivelato di essere impegnato nella costruzione di una struttura segreta da qualche parte nella natura selvaggia del Nord Dakota, che ritiene possa essere autosufficiente se il mondo dovesse un giorno imbattersi in un'apocalisse distruttiva e allarmante.

"Sono diventato un po' uno di quelli che si preparano all'apocalisse, credo", ha detto Duhamel in una recente chiacchierata con Inverse. "Sto imparando a cacciare. Ho dei pozzi. Abbiamo l'acqua. Abbiamo carburante. Sto costruendo qualcosa per cui, se le cose dovessero andare male, ho un posto dove portare la mia famiglia. E credo che potremmo vivere della terra là fuori. Non sono ancora molto bravo, ma ci sto lavorando. Mantiene attivo il mio cervello da lucertola".



Ricordiamo che Jupiter's Legacy è stata cancellata nonostante non fosse andata male sulla piattaforma.

Duhamel ha aggiunto che l'idea gli è venuta dopo aver letto Patriots di James Wesley Rawles: Surviving the Coming Collapse. "Il libro parla di questi ragazzi che avevano una piccola comunità in cui ognuno aveva la sua specialità. Uno si occupava di armi, uno di conserve, uno di costruzioni, uno di medicina. E se non avevi qualcosa da portare al gruppo, eri fuori", ha aggiunto l'attore. "Non dico che mi faccia impazzire, ma è una sensazione confortante sapere che puoi sopravvivere là fuori".

Sebbene non gli piaccia particolarmente l'idea di fare del male agli animali, l'attore ha detto che sta cercando di imparare a cacciare i cervi in modo che la sua famiglia abbia cibo adeguato da consumare in caso di necessità.

Se per i primi dieci anni di proprietà del terreno e del complesso in erba ha dovuto sopportare delle dependance, da allora è riuscito a installare pozzi e sistemi fognari. Anche se ha deciso di tenere un paio di casette per motivi nostalgici, l'attore sta aggiornando le cose dal punto di vista tecnologico.

"Adesso ci sono i televisori. Ho internet grazie a Starlink di Elon Musk", ha concluso Duhamel. "È stato fantastico. Non so se avete mai provato Starlink, ma è una sorta di internet veloce che arriva letteralmente dallo spazio. Come ho detto, non siamo più in difficoltà".