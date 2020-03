Josh Hartnett nel trailer del dramma Paradise Lost

Josh Hartnett conduce gli spettatori nella piccola cittadina del Mississippi nel primo trailer della nuova serie tv di cui è protagonista, Paradise Lost, firmata Spectrum Originals. Si tratta di un ritorno al piccolo schermo per Hartnett, dopo la conclusione di Penny Dreadful. La star di Pearl Harbor torna ora in uno show in un ruolo inedito.

Hartnett in Paradise Lost interpreta Yates Forsythe, nella storia di una psichiatra, Frances (Bridget Regan), che si trasferisce in California nella città natale del marito (Hartnett). Una volta sul posto la coppia scopre di essersi trasferita in un ambiente pieno di segreti che cambierà le loro vite e quelle delle persone attorno a loro.



Il produttore esecutivo e showrunner di Paradise Lost, Rodes Fishburne, ha parlato dello show:"La prima stagione di Paradise Lost è una meditazione sulla falsariga di Thomas Wolfe 'you can't go home again'. Ma qua si scopre che è possibile tornare a casa, per Yates Forsythe. Devi solo affrontare il tuo passato, in un modo in cui non avresti mai immaginato".

Josh Hartnett è noto soprattutto per aver recitato in film come Pearl Harbor al fianco di Kate Beckinsale e Ben Affleck, e in Slevin - Patto Criminale, insieme a Ben Kingsley e Morgan Freeman.

Tempo fa Josh Hartnett ha spiegato perché ha rifiutato il ruolo di Superman. Inoltre Hartnett rimpiange di non aver partecipato a Batman Begins. Probabilmente partecipando ad almeno uno dei due film la carriera di Hartnett avrebbe preso una piega differente. Nel frattempo è arrivata l'occasione in tv e ora un nuovo progetto con Paradise Lost.