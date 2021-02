Josh Holloway e Lost: che fine ha fatto l'attore di James? Ecco cosa fa oggi

Josh Holloway ha interpretato l'adorabile truffatore James "Sawyer" Ford nella serie di successo della ABC Lost nei primi anni 2000. Scopriamo come si è evoluta la sua carriera dalla fine dello show nel 2010 e che cosa fa oggi.

Ottenuto il successo globale con Lost, da allora Holloway si è diviso tra cinema e piccolo schermo preferendo comunque la tv. Ha recitato in un episodio di Community nel 2011, nella serie Intelligence del 2014 e tra il 2016 e il 2018 nelle tre stagioni di Colony come protagonista della serie di fantascienza.

Nell’estate del 2020 ha ottenuto un ruolo nella terza stagione di Yellowstone, con Kevin Costner e Wes Bentley, Holloway ha raccontato anche come ha avuto la parte in Yellowstone.



L’ultimo credito cinematografico risale al 2014 quando ha recitato in Sabotage. Prima di allora aveva ottenuto ruoli in Il respiro del diavolo (2007), Stay Cool (2009), Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2011) e Il potere dei soldi (2013).

Ha prestato la sua voce nel videogioco del 2007 Command & Conquer 3: Tiberium Wars.



Scoprite che cosa fa oggi il collega di Lost Matthew Fox e riscoprite il sarcasmo di Sawyer, certamente uno dei personaggio più esilaranti della serie, leggendo le cinque frasi più divertenti di Sawyer in Lost.