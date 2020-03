Josh Holloway pubblica un post sulla quarantena citando Lost

Settimana scorsa Evangeline Lilly ha subito una valanga di critiche per le sue irresponsabili parole sul Coronavirus in un post pubblicato sui social. A distanza di qualche giorno l'attrice canadese ha chiesto scusa per quelle parole ma un'altra star di Lost ha deciso di parlare di questa situazione nelle ultime ore.

Josh Holloway, interprete di James 'Sawyer' Ford nella serie di J.J. Abrams e Damon Lindelof, ha pubblicato un post su Instagram per parlare della quarantena, citando apertamente una sequenza di Lost.

Nel post Holloway scrive la parola 'quarantena' in maiuscolo, come se intendesse sottolinearla maggiormente. A molti utenti questa necessità d'evidenziare la parola è sembrata una frecciatina alla sua collega nella serie. Evangeline Lilly aveva dimostrato di sottovalutare il virus e le sue conseguenze.



La scena pubblicata da Holloway ritrae Sawyer e Jack (Matthew Fox) che giocano a poker sulla spiaggia. La posta in gioco è costituita da dei manghi, come spiegato nel dialogo pubblicato dall'attore.

Nei giorni scorsi anche Maggie Grace, altra collega di set di Evangeline Lilly, è intervenuta pubblicamente per parlare della situazione.

Maggie Grace ha criticato Evangeline Lilly e le sue parole in relazione alla pandemia che sta condizionando e cambiando la vita di milioni di persone.

Tra gli attori di Lost anche un contagiato: Daniel Dae Kim ha confessato di essere positivo al Coronavirus qualche giorno fa e Grace ha citato proprio il collega nel suo discorso rivolto a Lilly.