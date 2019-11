Josh O'Connor e Emerald Fennell come i veri Carlo e Camilla nella foto di The Crown 3

No, non ci state vedendo doppio. Le due foto che vedete nella nostra gallery provengono una dalla realtà, e l'altra dall'accurata ricostruzione della terza stagione di The Crown.

La terza stagione di The Crown sta per debuttare su Netflix (e qui, se volete, potete già trovare la nostra recensione di The Crown 3), con tanto di nuovi interpreti nei ruoli principali.



E, come anticipatoci anche da Empire con un'immagine dai nuovi episodi, vedremo anche svilupparsi uno dei rapporti più scandalosi delle ultime decadi: quello tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles.



Interpretati da Josh O'Connor (Peaky Blinders, Doctor Who) e Emerdald Fennell (Call the Midwife, Vita & Virginia), i due avranno l'arduo compito di portare sullo schermo la coppia che, nonostante si fosse conosciuta precedentemente al matrimonio tra Carlo e Diana, finì in sefuito per avere una relazione illecita che portò alla rottura con rispettivi partner.



Ma se le nozze con Diana saranno oggetto della quarta stagione della serie, nella terza possiamo già vedere una fedele ricostruzione di quello che fu il momento in cui Carlo e Camilla vennero avvistati insieme a un match di polo negli anni '70, che vi forniamo assieme allo scatto vero e proprio.



Inoltre, la serie Netflix ci mostrerà anche il flirt tra la Principessa Anna (Erin Doherty), sorella di Carlo, e Andrew Parker Bowles (Andrew Buchan), futuro marito di Camilla.



The Crown 3 sarà disponibile su Netflix dal 17 novembre.