Josh O' Connor ha imparato un intero discorso in gallese per la 3x06 di The Crown

Far parte della Royal Family è una bella responsabilità, ma anche interpretarne i membri per una serie TV non scherza: ne sa qualcosa il nuovo principe Carlo di The Crown, Josh O' Connor, che per essere credibile nei panni del figlio di Elisabetta e Filippo ha dovuto fare più di uno sforzo.

Abbiamo visto qualche giorno fa, ad esempio, come all'attore sia stato richiesto di imparare ad andare a cavallo come ogni reale d'Inghilterra che si rispetti. Le difficoltà, però, non sono finite qui: per l'episodio 6 di questa terza stagione, infatti, l'attore ha dovuto imparare e declamare un intero discorso in lingua gallese.

Si parla, ovviamente, del discorso che Carlo pronunciò durante l'investitura come Principe di Galles: "Ho imparato l'intero discorso in gallese. Sì, lo so, è stato abbastanza difficile. Feci un film anni fa in cui interpretavo un personaggio gallese, ma non parlavo la lingua. Però mi sento molto affine con la gente gallese e con la loro lingua. Comunque è stata una cosa entusiasmante. Quando ho accettato il ruolo quello è stato il primo episodio di cui lessi il copione, il mio primo episodio come Carlo e il mio primo attacco di panico, perché pensai: 'Devo imparare tutto questo discorso in gallese'. Lo stesso Carlo trovò difficoltà. E quindi il mio primo giorno di riprese con tutti gli altri (ho fatto un sacco di riprese da solo e anche con gli altri attori, ma quello era il mio primo giorno con Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Marion Bailey, Erin Doherty), con tutte quelle persone, il mio primo giorno ho dovuto fare quel discorso al Castello di Caerfarnon" ha raccontato un emozionato O' Connor.

In una featurette della nuova stagione di The Crown, intanto, la protagonista Olivia Colman spiega ai fan come diventare la regina Elisabetta.