Josh Peck sarà il protagonista di Turner & Hooch, la serie di Disney+ sul film anni '80

Tra le serie che saranno disponibili all'interno del catalogo di Disney+ ci sarà anche Turner & Hooch, basata sull'omonimo film del 1989 con Tom Hanks e di cui oggi conosciamo anche il nome dell'attore protagonista: Josh Peck.

Star della sitcom Drake & Josh, Peck adesso raccoglierà l'eredità televisiva di Hanks, lo storico interprete del detective Scott Turner nel film originale degli anni '80 diretto da Roger Spottiswoode e conosciuto in Italia con il titolo Turner e il casinaro.

L'annuncio dei lavori su una serie ispirata a Turner & Hooch, avvenuto alcuni mesi fa, non è stato il primo tentativo di riportare in auge la pellicola. Nel 1990, infatti, Touchstone Television e NBC tentarono di realizzare una serie TV, di cui fu prodotto però soltanto un episodio pilota. La serie a cui sta lavorando attualmente Disney, invece, sarà composta da dodici episodi e sarà disponibile nel catalogo di Disney+, andato ad arricchire un catalogo che potrà contare anche su due nuove serie Marvel, che si aggiungeranno a quelle già note e annunciate come WandaVision, Loki o The Falcon and the Winter Soldier.

Vi ricordiamo, infine, che dopo il debutto negli Stati Uniti e in altri Paesi, Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo, e avrà un costo mensile di 6,99 euro. Tra i prodotti disponibili al debutto ci sarà anche l'acclamata serie ambientata nell'universo di Star Wars: The Mandalorian.