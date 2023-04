Joshua Jackson sul matrimonio con Jodie Turner-Smith: 'Prima di lei non ero pronto'

Nel corso di una recente intervista concessa al The Times on Sunday, Joshua Jackson ha parlato del suo matrimonio con l'attrice e modella Jodie Turner-Smith. L'ex-star di Dawson's Creek ha ammesso di come prima del suo incontro con la Turner-Smith non si sentisse molto pronto al grande passo. I due si sono sposati nel 2019 e hanno avuto una figlia.

Quando gli è stato chiesto cosa lo ha abbia spinto a cambiare idea sul matrimonio e l'avere dei figli, Jackson ha risposto: "In parte è dipeso dall'età. Sono abbastanza vecchio per poterlo fare. In parte si è trattato di trovare qualcuno nel momento giusto della vita. Se ci fossimo incontrati cinque anni prima probabilmente avremmo avuto una storia tormentata, per tutto il resto non ero pronto. Non pensavo mi sarei mai sposato".

Secondo Joshua, che in precedenza ha avuto una relazione con l'attrice Diane Kruger tra il 2006 e il 2016, lui e Jodie avevano sostenuto che la loro storia d'amore fosse solo "una cosa tranquilla e non impegnativa" nei primi tempi, anche se le loro azioni suggerivano il contrario. "All'inizio, pensavamo a questa relazione come fosse molto casuale, non impegnativa. Solo che passavamo ogni momento insieme e trovavamo sempre delle scuse per stare insieme in altre città nello stesso momento", ha aggiunto.

E quando l'attrice 36enne gli ha chiesto di sposarla durante le vacanze di Capodanno in Nicaragua, lui ha detto istintivamente di sì. "Non so se l'avesse pianificato o se sia stata una cosa improvvisata, ma è saltata fuori una proposta che non mi aspettavo e la mia risposta istintiva è stata immediatamente sì. Sei mesi dopo è rimasta incinta".

Joshua Jackson sarà in Fatal Attraction, adattamento seriale dell'omonimo film con Michael Douglas e Glenn Close. Al suo fianco ci sarà Lizzy Caplan. Recuperate il trailer di Fatal Attraction, il cui debutto è previsto su Paramount+ il 30 aprile prossimo.

Invece, Jodie Turner-Smith sarà nella serie Star Wars The Acolyte.

Jackson ha concluso quindi: "E ora abbiamo questa bellissima bambina che è letteralmente la manifestazione di quell'amore. È impossibile per me guardare il volto di mia figlia senza provare amore per mia moglie. [La paternità] mi ha cambiato in ogni singolo modo possibile"