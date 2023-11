Joshua Jackson, la star di Dawson's Creek accetta l'affido congiunto dopo il divorzio

Dopo quattro anni di matrimonio l'attrice Jodie Turner-Smith ha chiesto il divorzio dalla star di Dawson's Creek Joshua Jackson, e ora, secondo quanto riporta The Blast, l'attore avrebbe accettato la proposta avanzata dall'ex moglie in sede di divorzio per l'affido congiunto della figlia Juno, nata nell'aprile 2020.

L'ex coppia ha convenuto che divergenze inconciliabili hanno portato alla conclusione del matrimonio e di recente permanevano dissidi legati alla data della separazione.

Turner-Smith aveva proposto di nominare un giudice privato per supervisionare l'accordo di divorzio.

Joshua Jackson, conosciuto universalmente per il ruolo di Pacey Whitter nella serie teen a cavallo tra gli anni '90 e i 2000, Dawson's Creek, e Jodie Turner-Smith hanno iniziato la frequentazione nell'ottobre 2018 e si sono successivamente sposati nel dicembre 2019. La loro prima figlia Juno Rose Diana è nata nell'aprile 2020.

Ad inizio anno Jackson aveva dichiarato che non aveva mai pensato al matrimonio prima di incontrare Turner-Smith non aveva mai pensato al matrimonio, per diversi motivi:"Non pensavo che mi sarei mai sposato".



Al momento le due star non hanno commentato pubblicamente la rottura del matrimonio. Joshua Jackson ha recitato nella serie tv Attrazione fatale, composta da 8 episodi. Jodie Turner-Smith è apparsa nell'ultima stagione di Sex Education e nel film Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston e Adam Sandler.



Proprio qualche mese fa Jodie Turner-Smith ha commentato il ruolo in Murder Mystery 2, al fianco della coppia Aniston-Sandler.