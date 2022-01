Joss Whedon, uno scrittore di Firefly sulle accuse: 'Ha offeso i suoi collaboratori'

Le voci circa il comportamento di Joss Whedon sui vari progetti non si placano. Qualche tempo fa Gal Gadot aveva sottolineato la cattiva condotta tenuta sul set di Justice League da parte del regista. A lei si erano uniti anche altri attori del cast, le cui voci hanno scatenato quelle di altri protagonisti di prodotti da lui curati. Adesso parla il cast di Firefly.

Sono passate poche ore dal commento di Whedon alle accuse provenienti dal set di Buffy, che ne arrivano di nuove, questa volta da uno sceneggiatore di Firefly. Quest'ultimo ha detto che il regista nella writer's room è stato spesso offensivo nei confronti dei suoi collaboratori, arrivando a mettere in imbarazzo un collega prendendo in giro la sua "cattiva scrittura". Un atteggiamento che, secondo molti, ha tenuto anche su Buffy, dove ha spesso lasciato "commenti sgradevoli" ai copioni che arrivavano.

"Ha passato fondamentalmente 90 minuti a prendere ferocemente in giro [il collega]", ha detto lo sceneggiatore di Firefly secondo quanto riportato da Vulture. "Joss ha fatto finta di manovrare un proiettore con le diapositive, e ha letto i dialoghi [del collega] ad alta voce e facendo finta di tenere una lezione sulla cattiva scrittura, tutto ciò mentre esaminava le "diapositive" e faceva delle vocine, divertenti [solo] per lui. I ragazzi guardavano le loro pagine e questa donna ha trattenuto le lacrime per tutto il tempo. Ho lavorato con diversi showrunner di m-rda, ma qui l'intenzione di ferire è la cosa peggiore che abbia mai visto per ora".