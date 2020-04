Jovanotti insieme a Fiorello ed Amadeus a Sanremo 2021? 'E' presto per dirlo'

Nel corso della conferenza stampa tenuta online in cui ha presentato il nuovo documentario "Non voglio cambiare pianet", Jovanotti ha parlato della possibilità di presentare Sanremo 2021 insieme ad Amadeus e Fiorello. L'ipotesi circola sul web dopo la proposta di Amadeus avanzata durante una diretta Instagram.

Il rapper ha spiegato che "è presto per dirlo" in quanto "bisogna capire dove saremo tutti noi tra circa un anno, e se sarà possibile farlo". La scorsa settimana infatti erano rimbalzate le dichiarazioni del direttore del Teatro Ariston che aveva aperto ad un possibile rinvio di Sanremo 2021 a causa della pandemia di Coronavirus.

Jovanotti ha però rivelato di essere "legato a loro da un'amicizia storica, un gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto, fatto di brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero, a questo punto di non avere deluso io loro".

Durante l'ultima puntata di Domenica In Amadeus ha di fatto confermato di voler presentare Sanremo 2021, che potrebbe essere il primo evento post-Coronavirus ad aggregare le persone. Il puzzle però allo stato attuale è difficile da completare in quanto sono tante le incognite e centrale sarà lo stato dell'emergenza sanitaria e l'eventuale disponibilità di un vaccino ad inizio 2021. In caso contrario appare improbabile ipotizzare un via libera da parte delle autorità.