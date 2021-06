Jovanotti si vaccina contro il Covid e scherza: 'sono un ragazzo vaccinato'

Dopo la fotografia di Chiara Ferragni, che nella giornata di ieri si è vaccinata contro il Covid, un altro rappresentante illustre del mondo dello spettacolo ha ricevuto la prima dose del siero anti-Covid. Si tratta di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che tramite i propri account social ha annunciato di essersi sottoposto all'inoculazione.

Il cantante ha infatti pubblicato una fotografia mentre, all'ospedale di Cortona, veniva vaccinato. T-Shirt alzata sul braccio e mascherina, Jovanotti ha citato una sua popolare canzone nella didascalia, dove ha scritto "sono un ragazzo vaccinato".

Nelle ultime ore sono tanti i cantanti e personaggi famosi che sui loro account social stanno mostrando la loro gioia per essersi sottoposto al vaccino, che segna un graduale ritorno alla normalità. Lo stesso ha fatto ieri Chiara Ferragni, che in un post pubblicato su Instagram ha spiegato come "sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice".

Ricordiamo che da oggi sono ufficialmente aperte le prenotazioni libere del vaccino contro il Covid: il Generale Figliuolo ha infatti fatto cadere tutti i limiti di età e coloro che hanno più di 12 anni si possono prenotare liberamente.