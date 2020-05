Joy Division, 40 anni fa moriva Ian Curtis: in programma un evento in streaming

Era il 18 Maggio del 1980 quando a Macclesfield fu trovato il corpo impiccato di Ian Curtis, cantautore ed autore dei testi dei Joy Division, diventata una delle band più importanti del panorama musicale moderno.

Suicida a solo 23 anni, Curtis si impiccò ad una rastrelliera situata nella cucina di casa sua, lasciando la moglie Deborah e la figlia Nathalie.

Nel film biografico di Anton Corbijn, Control, si vede Curtis ascoltare The Idiot di Iggy Pop e guardare il film La balla di Stroszek di Werner Herzog prima di compiere l'insano gesto.

La canzone più famosa dei Joy Division è senza dubbio Love Will Tear Us Apart, che è stata inserita nella rivista Rolling Stones come una delle migliori tracce di tutti i tempi. Il verso principale, che dà anche il titolo al brano, fu scolpito sulla lapide nel cimitero di Macclesfield, dove furono depositate le ceneri del corpo di Curtis.

I Joy Division sono stati tra le principali fonti d'ispirazione di molti gruppi. Gli U2 dedicarono a Curtis "A Day Without Me", il brano contenuto nell'album di debutto Boy che fu lanciato sul mercato qualche mese dopo la tragica notizia, mentre i Cure fecero lo stesso con "The Holy Hour" dell'album Faith.

Nella giornata di oggi, per ricordare Ian Curtis nel quarantennale della morte, gli ex compagni di band Bernard Sumner e Stephen Moris hanno annunciato che prenderanno parte all'evento "Moving Through The Silence: Celebrating The Life And The Legacy Of Ian Curtis" che sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale