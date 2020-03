JSA e Injustice Society insieme nella nuova immagine ufficiale di Stargirl

Un'immagine promozionale di Stargirl la nuova serie tv targata DC ci permette di dare un primo sguardo agli eroi della Justice Society of America e ai villain dell'Injustice Society che vedremo presto su DC Universe e The CW.

Solo qualche giorno fa vi comunicavamo come la premiere di Stargirl fosse stata posticipata di una settimana come conseguenza dei numerosi spostamenti nel calendario The CW, in modo da potersi adattare al meglio alla situazione generatasi in seguito alla diffusione globale della pandemia nota come Coronavirus.



Oggi vi mostriamo la prima immagine promozionale della serie dove possiamo vedere riunite sia la JSA che l'Injustice Society, entrambe in costume: la protagonista dello show, Brec Bassinger ovvero Courtney Whitmore a.k.a. Stargirl è circondata dai suoi compagni, a partire da Luke Wilson che sarà Pat Dugan/S.T.R.I.P.E., Anjelika Washington che interpreterà Doctor Mid-Nite, Yvette Monreal nei panni di Wildcat e Cameron Gellman come Hourman.

Al di sotto del titolo troviamo invece Neil Hopkins come (R-L): Sportsmaster; Nelson Lee ovvero Dragon King; The Icicle, Count Vertigo, e Joy Osmanski come Tigress.



Finora abbiamo visto relativamente poco di questa nuova serie, ma considerata la personalissima connessione tra Geoff Johns e il personaggio di Stargirl, da lui ideato e che lui stesso porterà sul piccolo schermo, possiamo certamente aspettarci che, indipendentemente dalla sua qualità, sarà uno show fatto con il cuore.