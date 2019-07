Ju-on: Netflix sta sviluppando una serie tratta dall'horror che ispirò The Grudge

Secondo quanto riportato sulla pagina associata al franchise, Netflix sarebbe al lavoro su una serie horror basata su Jo-on, il film horror di Takashi Shimizu, che ispirò il remake americano The Grudge del 2004 con Sarah Michelle Gellar.

"La serie di film su Ju-on si ispirava in realtà a una serie di eventi realmente accaduti nel corso di quattro decenni e la verità al riguardo è ancora più terrificante", si legge nella descrizione del prodotto condivisa sulla nuova pagina Netflix di Ju-on. Il progetto fu annunciato nel corso di un evento Netflix tenutosi in Giappone e la regia degli episodi sarà affidata a Sho Miyake, con la serie che dovrebbe approdare sulla piattaforma nel corso del 2020.

La serie su Ju-on non è l'unico progetto basato sul franchise che i fan dovranno aspettarsi tra non molto, in quanto nelle sale è previsto per il prossimo futuro anche un ulteriore remake di The Grudge, il quale dovrebbe arrivare a gennaio. "Decisamente si tratta di un modo di raccontare diverso dal The Grudge che avete conosciuto", aveva dichiarato in precedenza il regista del remake Nicolas Pesce.

"I film già usciti o i primi reboot americani sono lì, pronto alla visione, ma pensando al pubblico odierno del cinema horror, mi viene da pensare che cerchino qualcosa di più radicato, più realistico e guidato dai personaggi. Si intuisce subito cosa stia andando bene nel genere, oggi: sono queste storie dell'orrore più identitarie, sfumate e intelligenti, ed è questo che sarà The Grudge. Lo stiamo aggiornando per adattarlo alla sensibilità contemporanea e abbiamo un cast incredibile e credo che sarà qualcosa di totalmente diverso, di nuovo".

The Grudge è il reboot del film che ebbe due versioni agli inizi degli anni 2000: nel 2003 il film giapponese Ju-on: Rancore e nel 2004 il remake americano con Sarah Michelle Gellar. Entrambi i film furono diretti da Takashi Shimizu. Il remake di The Grudge ebbe anche due, poco fortunati, sequel: The Grudge 2nel 2006 e The Grudge 3, uscito nelle sale nel 2009.

L'uscita del nuovo The Grudge è recentemente slittata da giugno 2019 al 3 gennaio 2020.