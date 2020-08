Jude Law conquista tutti con il suo italiano: ecco il dietro le quinte del nuovo spot SKY

Jude Law è stato scelto come testimonial della nuova campagna pubblicitaria di SKY e ha conquistato tutti con il suo italiano non troppo perfetto. Si tratta di uno spot veramente evocativo che per promuovere un nuovo tipo di esperienza televisiva basata sull'utilizzo dei WiFi, sottolinea la notevole importanza delle connessioni invisibili.

L'attore inglese due volte candidato all'Oscar, nonchè amatissimo interprete delle celebri serie di Sorrentino, passeggia per le strade di importanti città italiane mettendo in mostra le bellezze del Bel Paese e, sottolineando quanto i legami che non riusciamo a vedere ma solo a percepire possano influenzare la nostra vita.

Lo spot di circa 60 secondi è andato in onda proprio ieri nel corso della finale di UEFA Champions League e ha subito fatto parlare di se. Dunque continua il rapporto indissolubile tra Jude Law e l'Italia dopo le esperienze di The Young Pope e The New Pope, realizzate proprio in collaborazione con SKY e con l'apporto di HBO.

Più volte l'interprete principale di Ritorno a Cold Mountain ha raccontato quanto ami la nostra nazione, sostenendo di essere pienamente a suo agio tra le strade italiane dove tutti sembrano essere cordiali e solidali e, di adorare la possibilità di poter camminare tra le rovine di un passato che ha fatto la storia.

Jude Law che ha rivelato di ritenersi sempre più affascinante nonostante l'ormai inesorabile perdita di capelli, sembra vivere un momento particolarmente felice e sereno della sua vita, complice sicuramente una carriera inarrestabile che lo porta a macinare eccezionali successi. Riprenderà tra l'altro i panni di Albus Silente nei prossimi capitoli di Animali Fantastici.