Judith Grimes di The Walking Dead si fida ancora di Negan

Mentre qualche attore inizia già a teorizzare la fine di The Walking Dead, l'interprete della figlia di Rick Grimes ha rivelato qualche retroscena sulla fuga di Negan dalla prigione di Alexandria e sul futuro della lotta contro i Whisperer.

Durante una diretta su Instagram Cailey Fleming ha infatti dichiarato riguardo l'evasione dell'ex leader dei Savior: "Credo che Judith pensi che sia una buona cosa che Negan sia scappato perché in realtà non faceva altro che raccogliere pomodori no? Aveva questa guardia del corpo e insieme raccoglievano pomodori e poi tornavano in cella. Crede che ora possa dare una mano nella lotta contro i Whisperer e aiuterà nella cosa dei Whisperer.... quella di cui non posso dire niente!".

L'attrice stava quindi per farsi scappare una rivelazione importante della decima stagione, tanto da affermare: "È difficile non spoilerare niente, è la cosa più difficile al mondo perché mi piace dire alle persone cosa accadrà, ma non posso farlo finché non è andata in onda la puntata".

Sono tutti molto curiosi di scoprire se Negan sia veramente passato dalla parte del gruppo guidato da Alpha o se invece il suo sia un piano per aiutare gli abitanti di Alexandria a sconfiggere i rivali, nel frattempo abbiamo scoperto che il nono episodio di The Walking Dead 10 è stato impegnativo per gli attori della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman.